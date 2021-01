Herøy vasslag: - Ikkje realistisk med renseanlegg i Ytre Herøy

Nyhende

Herøy vasslag har brukt mykje tid på å greie ut alternative plasseringar av nytt vassbehandlinganlegg også i Ytre Herøy. Vi har konkludert med at dette ikkje er eit realistisk alternativ, skriv styreleiar Per Arne Gjerdsbakk i ein svar til Lennart Lillestøl som har klaga på plasseringa på Moltustranda på vegner av Moltustranda grunneigarlag. Gjerdsbakk slår fast at eit renseanlegg på Bergsøy eller Leinøy vil medføre langt større naturinngrep enn ved dagens anlegg på Moltu.