Melder om nytt smittetilfelle i Sande måndag kveld

Kommuneoverlegen i Sande fekk måndag kveld melding om at ein person som har kome frå utlandet har avlagt positiv test for covid-19. Vedkomande vart testa ved framkomst til landet 8. januar og sit no i isolasjon. Tre nærkontaktar sit i karantene. Hald fokus og hald avstand, skriv kommuneoverlegen.