Først i verda med ny bruløysing frå NES

Nyhende

Med Raven INS er har Havyard-selskapet Norwegian Electric System (NES) utvikla ei bruløysing med felles dataystem for brua i staden for at ulike programvarer blir sydde saman i ei løysing. Den integrerte brua gir enklare og meir fleksibel bruk, auka driftssikkerheit og er ei solid plattform for framtidas digitale og grøne revolusjon til sjøs, skriv NES i ei pressemelding.