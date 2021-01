2020 blei ein strek i rekninga for kino og konserthus, men no ser Holum framover:

- Vi har klart å ha fokus på smittevern og klarer å drive under ein pandemi

Ikkje overraskande vart 2020 eit uår for kino- og konsertbransjen, noko vi naturleg nok ser lokalt også. Men no står eit nytt år for døra, og med det ventar nye moglegheiter.