Ny rekordomsetning for pelagisk fisk

Over 1,6 millionar tonn pelagisk fisk er omsett gjennom Sildelaget i 2020. Det er spesielt NVG-sild og tobis som står for den solide omsetningsveksten, med rundt 500 millionar kroner meir i omseting for kvar av dei to viktige artane.

– På grunn av ein fantastisk innsats frå pelagiske fiskarar og våre kundar, har vi nådd ein milepåle, og det er svært gledeleg. I Sildelaget har vi stor tru på vidare vekst i verdiskapinga i pelagisk sektor, seier adm. direktør Paul Oma i Norges sildesalslag.

Både når det gjeld sild og tobis var høgare pris viktig for at omsetninga blei lyfta med 500 millionar. Tobisflåten fekk i tillegg ein stor auke i kvoten.