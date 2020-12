Til fiskeværet i åttringer

Nyhende

Jeg har gjennom mine mange år lest en god del bøker om lofotfisket og livet både på havet og i rorbua, men aldri kommet over denne boka jeg har foran meg her, «Nord i værene» av forfatteren Carl Schøyen, utgitt i 1915. Jeg har til og med selv skrevet ei «Lofot-bok» med tittelen «Høvedsmann og bestefar». Jeg hadde en bestefar som het Alfred Ytresand, fra Fredvang i Flakstad i Vest-Lofoten. Han dreiv fiske på egen åttring. Den fikk han av sin far allerede da han var 18 år. Han var høvedsmann på egen båt hele sitt aktive fiskerliv, de siste årene med motorskøyte. I tillegg hadde han et gårdsbruk å ta vare på.