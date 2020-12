Dette er historia bak preikestolen i Leikanger kyrkje

Nyhende

Norsk kyrkjekunst i mellomalderen vart for det meste importert frå Nord-Europa. Seinare kom dugande handverkarar frå verkstader i Tyskland og Nederland til Noreg og tok del i bygging og utsmykking av kyrkjene. Dei arbeidde saman med nordmenn, som etter kvart vart dyktige fagfolk og tok over både bygging og utsmykking. Etter reformasjonen vart mykje av den katolskinspirerte kunsten kasta ut av kyrkjene. I norske kyrkjer er det likevel mange kunstskattar som overlevde utreinskinga, og Riksantikvaren har registrert mange objekt også frå vårt område. Jørn Holme seier at vi kanskje har den best bevarte kyrkjekunsten frå mellomalderen i Europa. Han viser m.a. til det som er kalla Lekagruppen, fem alterskåp av svært høg kvalitet som no står i kyrkjene i Ørsta, Hadsel, Leka, Grip og Røst. Truleg er dei laga kring 1530 i Utrecht, Nederland. Holme forklarer overlevinga av desse kunstskattane med at Noreg ligg som ein utkant i Europa, og at vi ikkje alltid var så ivrige etter å følgje pålegg frå danskestyret i København.