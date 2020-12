Vi går mot lysare tider

Nyhende

2020 vil for ettertida bli kjent som «korona-året», då ein pandemi med utspring i Kina sjokkerande nok tvinga heile verda i kne.

I skrivande stund er det ikkje sett ei einaste vaksine her i området. Likevel markerer årsskiftet også eit skifte der tusenvis av nordmenn kvar veke framover får vaksine mot covid-19. Det vil i praksis innebere at fleire og fleire vert immune mot korona-sjukdomen.

Bank i bordet. Ingen korona-relaterte dødsfall er registrerte i vår region. Det skjer mykje takka vere det faktum at folk har vore flinke til å følgje råda frå helsestyresmaktene. I tillegg tener mange stadar i Norge litt på det faktum at her er spreidd busetting, eller som Sande kommune seier det i sitt originale slagord; «Utanfor allfarveg, heldigvis!».

Trass i vaksineringa som no vert starta opp, og at vi har relativt lite smitte her i distriktet, er det likevel (livs) farleg å falle tilbake til gammal vane. Vi må framleis leve ei god stund med dette: Halde avstand, følgje hygiene-regimet, ikkje «menge oss med folk» og avgrense reising til det mest nødvendige.

Likevel er det slik at mange har opplevd fleire tilhøyrande vanskar knytt til pandemien: Permitteringar, oppseiingar, pessimisme, einsemd, angst og andre negative sideeffektar. Bedrifter, organisasjonar og privatpersonar har opplevd 2020 som eit annus horribilis, utan sidestykke. Men det er lys i enden av tunnelen. No håpar og trur vi på at 2021 blir eit år som representerer vekst og framtidstru – der vi bokstaveleg tala kan møte framtida hand i hand.