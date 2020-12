Nyhende

Då eg og bror min var barn, ville vi ut for å tene oss nokre øre, slik at vi kunne få kjøpe det vi trong. I dei tider var det ikkje berre å gå og kjøpe, slik det er no. Nei, først måtte vi tene pengane det kosta. Frå lommeboka has far var det ikkje mykje å hente.