Vurderer nytt avslag i Gjerdsvika

Fylkesmannen skriv til Sande kommune om den langvarige byggesaka knytt til ein dispensasjonssøknad på gnr. 2, bnr. 14 og 16 i Gjerdsvika, der kommunen tre gongar har fått avslag frå Fylkesmannen. No varslar Fylkesmannen at omsynet til skred og marin leire ikkje er vurdert. Fylkesmannen ser føre seg ein enkel ROS-analyse. Medan kommunen har merka området for potensiell fare for steinskred, skriv Fylkesmannen at dette ikkje stemmer. I staden ligg parsellane innanfor ei aktsemdsone for snøskred. Dert vert kravd dokumentasjon, og ein vurderer å klage på ein eventuell dispensasjon.