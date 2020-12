Juleminne – og litt til

Nyhende

Så tenkte eg at det til ei lita julehelsing kunne høve å dele nokre småglimt og minne frå prestetenesta i Sande. Det var ei utfordrande, krevjande, spennande og rik tid. Då eg tok til som sokneprest i Sande, 28 år gammal, i 1972, galdt det også å utføre presteteneste i ei ny tid, i spenninga mellom tradisjon og nye utfordringar, medviten om at eg var komen inn i andre sitt arbeid. Så fekk eg vere medvandrar med folket i Sande i over 18 år. Eg blei godt kjend med kyrkjelydane, og dei med meg, i sårbare situasjonar, i tunge situasjonar, i sorg, men ikkje minst i glede i kvardag og helg. Slik kunne tenesta opne for evangeliet. Kanskje har du opplevd ting som har gjort livet tungt, kjenner sorg, tap, einsemd? Livet er forunderleg. Den livstolking Eyvind Skeie formidlar i følgjande dikt kan vere god å lytte til: