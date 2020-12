Nyhende

Kommuneoverlegen i Herøy fekk i dag, 25.12.20, kl. 15.00 melding om at ein person busett i Herøy har testa positivt for Covid-19. Opphavet for smitten er ukjent. Det er sett i gang smittesporing. Vi kartlegg no fortløpande nærkontaktar, og det vert utført testing av desse i morgon 26.12.20 kl. 10.00 ved Herøy legesenter.