Nyhende

Som apropos til koronapandemien, gir eg no nokre glimt frå soga til ein familie i Skiftane i Torvika. I november oppdaga eg – via kyrkjebøkene – at denne familien vart heimsøkt av tre smittsame sjukdomar, og ikkje berre éin, slik som eg trudde. Eg avsluttar med å fortelje om korleis denne familien si soge fekk avgjerande innverknad i mitt eige liv.