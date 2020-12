Nyhende

Då far avslutta i hønsehuset, overlet han alt som var der til Herøy Sogelag. Det var naturleg for han sidan sogelaget var eit slags hjartebarn for han etter mange års arbeid for laget. Sidan alt har vore lagra i kasser hos dei i lang tid, har dei hatt eit ynskje om å få ordna sakene på meir oversiktleg vis. Det har dei oppmoda meg om å ta meg av. Det har eg lova etter nokre månaders tenketid.