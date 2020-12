Ser enorme moglegheiter med flytande solcelle-anlegg

Nyhende

For i overkant av eit år sidan vart Gursken-selskapet Plany oppsøkt av ein oppfinnar ved namn Bjørn Helset. Med seg hadde han ein ide om å lage flytande kraftanlegg ved hjelp av solcelleteknologi. Det var ein tanke som tende den sunnmørske gründerånda for sandssokningane, som på relativt kort tid fekk mobilisert krefter til å organisere eit heilt nytt selskap no i sommar. Det gjekk til med støtte frå Innovasjon Norge og gunstige oppstartsordningar for gründerverksemder under koronapandemien. Inseanergy heiter selskapet, ein uavhengig organisasjon frå Plany, trass i at bedriftene truleg kjem til å gå hand i hand.