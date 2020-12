Fylkesmannen om Herøy kommune si oppfylging av fosterheimsbarn: Svært alvorleg svikt

Nyhende

Det slår Fylkesmannen fast i ei tilbakemelding på halvårsrapporten frå Herøy kommune om kommunen si oppfylging av barn i fosterheim. Her går det fram at fire av ti fosterheimsbarn ikkje har fått, eller ligg an til ikkje å få, lovbestemt tilsyn. Heile sju av ti har ikkje fått, eller ligg an til ikkje å få, lovbestemt oppfylging.