Den norske kyrkje og Frikyrkja samarbeider på julaftan:

Gudsteneste på konserthuset - fleire enn vanleg får kome

Då det viste seg at både frikyrkja og DNK vurderte å leige konserthuset i samband med årets julegudstenester, starta dei eit samarbeid for å få til to gudstenester i sentrum på julaftan.