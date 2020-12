Nyhende

Samarbeidsutvalet konstaterer at det over lengre tid har vore krevjande å rekruttere faste legar i fleire av fastlegeheimlane i Herøy. Utfordringane er størst ved Herøy legesenter der det er tilsett fast lege i berre to av til saman sju legeheimlar. Den eine av dei to har munnleg meldt flytting frå mars neste år.