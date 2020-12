Lensmannskontoret - ein prosess til å undre seg over

Nyhende

Isolert sett er det forståeleg, logisk og bra at politiet ynskjer å nytte ressursane mest mogleg effektivt, slik at det kjem brukarane til gode.

Likevel er det grunn til å undre seg over det krumspringet som vart offentleg kjent sist veke: At politiet likevel ikkje skal flytte inn i dei planlagde nye lensmannskontora som er under bygging i Fosnavåg sentrum. Politiet hadde jamvel teikna 20 års leigeavtale med Herøy kommune på tilbygget ved rådhuset som er i ferd med å reise seg.

Det er å vone at Herøy kommune no kjem seg ut av denne potensielle knipa likevel. Ein avtale er juridisk bindande, og politiet kan i verste fall risikere å måtte betale dobbel husleige i 20 år. Men det finst vel ein utveg med moglege andre leigetakarar i «politidelen» til nybygget i Fosnavåg, slik at verken kommunen eller politiet vert sitjande med skjegget i postkassa.

Herøy kommune får uansett lensmannskontoret liggande innanfor sine grenser, for også Myrvåg ligg som kjent i Herøy. Her ligg det altså an til eit nytt, felles lensmannskontor for Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven, der Vanylven truleg framleis får ha eit avdelingskontor på si side av fjorden.

Det kan bli ei fagleg sterk eining der ein utnyttar ressursane på ein effektiv og god måte. Sist denne saka var oppe, var det sterk motstand frå tilsette ved Ulstein-kontoret mot å flytte ut av Ulsteinvik sentrum. Det er bra at leiinga i politiet no ser bort ifrå slike personlege preferansar, og at det er omsynet til ei god, publikumsretta teneste som er det viktigaste.

Planen er at det skal sitje to lensmenn under same tak i Myrvåg. Vi tippar det ikkje går mange åra før distriktet får ein felles lensmann. Også det kan kallast naturleg effektivisering.