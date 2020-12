Farmen-Karianne slått på målstreken av 5-åring

Nyhende

I dag har vi hatt Farmen-konkurransar med mellom anna bøttehalding og spikring. Karianne måtte ha større bøtter i tillegg til at dei var fylde med vatn. Ho måtte då sjå seg slått på målstreken av 5-åring, noko ho sjølvsagt tok med eit smil. Aktivitetane engasjerte både liten og stor og alle som ville fekk prøve. Vi let bilda tale for seg.

– Typisk Karianne – Det har vore sjukt fint å oppleve korleis besteforeldra mine hadde det då dei dreiv gard på gamlemåten.