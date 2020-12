Nyhende

Under kommunestyret torsdag var det duka for den store budsjettavgjersla i Herøy. Kommunedirektør Trond Arne Aglen innleia diskusjonen med å vise til at budsjettframlegga i alt har fått inn 21 høyringsinnspel. Blant det som hadde vakt reaksjonar ved budsjetta, var saka om Toftetun-barna og vegen på Leine-Voldsund. Vidare hadde 16 tilsette i kommunen meldt inn bekymringar i samband med den tredelte ferieavviklinga i helsesektoren.