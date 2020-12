Nyhende

Dei uverdige forholda ved Toftetunet avlasting blei teke opp som eiga sak på siste møtet i utvalet for helse og omsorg. Utvalsmedlemane hadde vore på synfaring og blitt overraska over kor dårleg forholda på avlastinga faktisk var. No ber eit samla utval administrasjonen om å gjennomføre strakstiltak i påvente av ei framtidig varig løysing.