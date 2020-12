Endeleg vedtatt - både bygg og matfag består

Nyhende

Måndag og tysdag var fylkestinget i Møre og Romsdal samla. På møtet stod funksjonsprogrammet for ein ny vidaregåande skule i Ørsta på sakskartet. I same saka låg også lagnaden til dei to yrkesfaglege linjene med byggfag og restaurant og matfag med Herøy. Tilrådinga frå fylkesutvalet var at ein beheld dei to tilboda i Herøy, og det same for tilsvarande linjer i Ørsta i overskodeleg framtid.