Så mange flyktningar vil formannskapet i Herøy ta imot i 2021:

– Gjer ein veldig god jobb med integrering

Lokalpolitikarane i formannskapet, med unntak av Frp, går inn for å ta imot ti flyktningar i 2021, med moglegheit for å ta imot ytterlegare fem om det skulle vere behov for det.