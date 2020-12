Handelsforeininga får parkere i parkeringshuset

Nyhende

Kommunen har hatt ein avtale med dei tilsette om at dei kan bruke parkeringshuset ved hotellet med intensjon om å frigjere flest mogleg parkering for kundar i Fosnavåg sentrum, noko som er ekstra viktig i samband med redusert parkeringskapasitet i sentrum og julehandelen. No har handelsforeininga kome med ein etterspurnad om at handelsdrivande i sentrum også kan vere med i denne avtalen.