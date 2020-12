Vil vurdere hjelp til Sunnmørsbadet

Nyhende

Det vart aktualisert då politikarane skulle sjå på pengane som Herøy kommune har fått for å bøte på meirkostnadane i samband med koronapandemien. Politikarane uttrykte seg forundra over at Sunnmørsbadet per no ikkje har fått kome inn under noko støtteordning, og lurte på kva moglegheiter der er frå kommunen si side med tanke på å assistere badelandet. Bjørn Prytz kunne då informere om at Sunnmørsbadet no har sendt ein formell førespurnad om assistanse frå kommunen. Økonomisjef Geir Egil Olsen kunne deretter opplyse om at målet er å få på plass ei sak til drøfting allereie på det komande kommunestyremøte.