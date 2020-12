Lokalpolitikarane skeptiske til reduksjon i talet på formannskapsmøte: – Demokrati kostar

Nyhende

Formannskapet fekk tysdag på bordet den føreslegne møteplanen for fyrste halvår 2021, der kommunedirektøren har råda til å redusere talet på formannskapsmøte i Herøy. I 2020 og tidlegare har det vore rundt to formannskapsmøte per kommunestyre. I 2020 utgjorde det 19 møter. No vil kommunedirektøren legge opp til ein reduksjon der hovudregelen vert eitt møte per kommunestyre, med moglegheit for å opprette fleire møter viss dette er naudsynt. Det er elles, som kjent, sett ned ei gruppe som skal sjå på politisk omorganisering gjeldande frå 2. halvår 2021.