Nyhende

Kystverket har godkjent sikringsplanensom ligg til grunn for at Herøyterminalen kan nyttast vidare til internasjonale skipsanløp. Eit vilkår for godkjenninga er at anlegget berre kan motta ISPS-skip når både hamneanlegg og skip opererer på maritimt sikringsnivå 1. Godkjenninga gjeld fram til 27. oktober 2025.