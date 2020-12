Nyhende

Sande kommune har sendt krav til ein innbyggjar om straks-utbetring av ein driftsbygning. Bygningen må sikrast både mot vêr og vind, og mot at uvedkomande kan ta seg inn i bygget. I tillegg krev kommunen at bygget ikkje framstår så skjemmande som det gjer i dag. Alternativet er riving. Kommunen sende brev til vedkomande om same sak i første halvår 2018, utan at noko har skjedd.