Nyhende

Med bakgrunn i at det ikkje lenger er behov for etablering av anlegg med bensinpumper, har eigarane av hjørnetomta ved avkøyrsla til Rema 1000 teke eit initiativ overfor kommunen med sikte på omregulering av tomta. Eigarane ønskjer no at tomta skal omregulerast til føremål forretning, kontor og tenesteyting, eller det same som mesteparten av området elles.