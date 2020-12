Herøy kommunestyre går vidare med Teigeneset

Nyhende

Høgre og Frp ville at all stein til Nerlandsøybrua skulle takast ut i Igesund, men nådde ikkje opp då kommunestyret behandla det omstridde massetaket torsdag kveld. Med 19 mot 14 røyster vedtok kommunestyret å gå vidare med planarbeidet innafor det allereie varsla planområdet på Teigeneset, og at planane skal sjåast i samanheng med ny tilførselsveg til Kvalsvika. Bjarne Kvalsvik knytte på eit tillegg til fleirtalsvedtaket som presiserer at det også skal regulerast masseuttak på Igesund.