– Nyhenda om byggestart for Stad Skipstunnel betyr uendeleg mykje for heile Vestlandet – og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal særskilt. Dette er starten på ei ny tid for kysten, kystnæringane og sjøtransporten! Vi vil gje stor honnør til Frp som fekk Stad Skipstunnel «over målstreken», og gler oss over at Venstre, KrF, Høgre og Frp no står saman om ei avtale som inneber startløyving til Stad Skipstunnel i 2021.