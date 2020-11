Vil gjere mindre utbetringar på Leine-Voldsund vegen neste år

Nyhende

Tidlegare år har saka om mindre trafikktryggingstiltak vore handsama i fylkestrafikktryggingsutvalet før endeleg vedtak vart fatta i samferdselsutvalet. Saka om mindre trafikktryggingstiltak vert no lagt fram for samferdselsutvalet for vidare oppfølging og behandling. Saka kjem i form av ei prioritert liste der Leine-Voldsund står prioritert på ein foreløpig fjerdeplass. Utifrå framlegget og den samla, anslegne prisen på dei høgast prioriterte tiltaka, ligg ein godt innanfor rekkevidd for å få realisert trafikk-tryggande tiltak på den omstridde vegstrekninga.