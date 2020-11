Nyhende

Tysdag skal Herøy formannskap ta stilling til to nye fritidshusprosjekt i området Leine- vika. Det eine på Bergsøy-sida i Straumen, det andre på Ytre Leine på Leinøya. For begge prosjekta er det detaljplanane som no skal klarerast etter ein langdryg reguleringsprosess.