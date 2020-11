– Har kjempa lenge

Nyhende

Det seier Eilin Reinaas, leiar for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne etter å ha lese om Toftetunet-barna i Vestlandsnytt.

– Det er trist at foreldra skal vere nøydde til å blottleggje seg sjølve og barna i media for at det skal bli tatt tak.

Foreldre ved Toftetunet avlastingsheim: Toftetun-barna

Langvarig kamp

Som vi skreiv i føre avis, har både rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og utvalet for helse og omsorg vore på synfaring på Toftetunet. Dei har rett nok ikkje vore der kvart einskilde år, som vart sagt i førre avis, men leiar for bu og habilitering, Rose-Marie Kvalsund, opplyser om at:

– Det er vanleg at utval (eller tidlegare komité) for helse og omsorg har vore på synfaring i starten av kvar periode.

Eilin Reinaas informerer dessutan om at rådet for menneske med nedsett funksjonsevne er blitt orientert om tilhøva på Toftetunet «år etter år».

– Eg synest det er rart om ikkje dei same bekymringane har nådd formannskapet. Vi har kjempa for Toftetunet lenge, og vi har synleggjort det, fortel ho, og siktar til varaordførar Bjarne Kvalsvik sin påstand om at han ikkje skal ha kjent til tilhøva på Toftetunet trass i si lange fartstid i Herøy-politikken.

Det er elles eit problem at rådet ikkje har hatt talerett i politiske møte, ettersom protokollane etter synfaringar og orienteringar gjerne er korte og mangelfulle, meiner Reinaas.

– Politiske møte er opne, men det hjelper ikkje når du ikkje har talerett. Difor var nettopp det eitt av forslaga som låg inne i saka om nytt politisk reglement, handsama 26. november.

Kommunen set i verk akutte tiltak Kva som blir løysinga for barna på avlastingsheimen på lang sikt vil tida vise. I mellomtida lovar kommunedirektøren å setje i verk midlertidige tiltak.

– Politikarane må ha visst det

Også foreldra til barna ved avlastingsheimen har vanskeleg for å tru at dei øvste politikarane i kommunen ikkje skal ha fått med seg alvoret.

Linda Aune, som er mor til Karine (16), seier det slik:

– Eg trur det er litt «svada-svar» som kjem fram for å fråskrive seg ansvar. Eg synest det er rart viss tilhøva som er blitt klaga inn berre skal ha «gått vekk». Politikarane må ha visst det. Viss ikkje må der ha vore ein svikt ein plass.

På sakskartet

Sist rådet for menneske med nedsett funksjonsevne var på synfaring på Toftetunet var i september. Då var også kommunedirektøren, eigedomsleiaren og leiaren for bu- og habilitering med.

Utvalet for helse og omsorg var på synfaring 11. november. Då var brukarrepresentant Jenny Helland-Worren med.

Leiar for det noverande helse- og omsorgsutvalet, Birgitte Sævik Pedersen, skriv i ein uttale til Vestlandsnytt: «Dette var fyrste besøk, av forhåpentlegvis fleire (jf. smitteverntiltak), for at utvalet skal gjere seg kjende med ulike avdelingar, seksjonar og tenester i helse og omsorg. (...) Utvalet er såleis nett blitt kjend med forholda som reportasjen i Vestlandsnytt peikar på. (...) Etter synfaringa var underteikna i kontakt med kommunalsjef helse og omsorg, med oppmoding om å sjå kva ein kan gjere på kort sikt for å betre forholda. Det er no viktig å sjå framover. Utval for helse og omsorg vil jobbe parallelt med både kortsiktige og langsiktige løysingar, og vil alt i dagens møte (25. nov, red. mrk) setje Toftetunet avlasting på sakskartet».

Ligg inne i handlingsplanen

Onsdag vart Vestlandsnytt opplyst om at Toftetunet avlastingsheim faktisk ligg inne i den nye kommunedelplanen for helse og omsorg, som vart vedteken i kommunestyret i juni i fjor og som gjeld frå 2019–2027. I handlingsdelen av planen, kan vi lese at ein skal rehabilitere og utvide det kommunale avlastingstilbodet for barn. Fristen er sett til 31. desember 2020. Finansiering er ikkje oppgitt.

– Behova ved Toftetunet har absolutt vore i fokus, både i fagavdelinga, i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, administrativt og politisk. På grunn av koronasituasjonen som har vore ei ekstra byrde for oss i år, må vi vedgå at vi ikkje har klart å fylgje opp handlingsplanen på dette området så godt som vi hadde tenkt, seier Rose-Marie Kvalsund.

I tillegg opplyser kommunedirektøren om at Toftetunet også er med i «Temaplan for rehabilitering og habilitering for perioden 2020-2028», som var lagt ut på høyring 27. oktober i år. Fristen for innspel er 9. desember.

På side 25 i planen kan vi lese: «Avlastingstilbodet er nedslite og dekkjer ikkje dagens behov. Slik lokalitetane er i dag, kan ein vanskeleg stette behov for individuell tilrettelegging og skjerming. Uteområdet treng også oppgradering, då dette gir avgrensa moglegheit til leik og aktivitet. Ei oppgradering vil kunne bidra til meir individuelt tilpassa tenester i eit stimulerande og tilrettelagt miljø».