Vegen ved Sulesund vert stengd i fleire dagar

Nyhende

Det kjem fram av ei pressemelding frå fylkeskommunen. Det er eit krevjande oppryddingsarbeid som er i gang på fv. 61 ved Sulesund. Det går ei høgspentleidning gjennom området som Møre-Nett har jobba med å kople ut for at det skal vere mogleg å jobbe i skredløpet. Store mengder lausmasser har gjort det vanskeleg å belte gravemaskin opp skråninga for å starte ryddinga.

- Sjølv om delar av vegen er rydda, ligg det steinar, tre og lausmasse i skredløpet som vi må få kontroll på før vegen kan opne igjen. Etter det må vi få unna massane for å sjå kva tiltak vi må gjere på vegen. I tillegg har vi ikkje hatt vêret med oss så langt, seier byggeleiar Grete Berge i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Vatn er ei stor utfordring i arbeidet. Skredet som gjekk natt til søndag har laga nye og større elveløp som dreneringssystemet til vegen truleg ikkje klarar å ta unna. Delar av elveløpet må reinskast og det kan vere naudsynt å auke dimensjonen på stikkrenna som går gjennom vegen, heiter det frå fylkeskommunen.

- Om dreneringa gjennom vegen ikkje klarar å ta unna vatnet, kan vegen i verste fall bli vaska bort, forklarar byggeleiaren.

I mellomtida vil Hareid-ferja trafikkere til og frå Solavågen ferjekai.