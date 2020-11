"Kjenner oss provoserte" (tilsvar frå Bjarne Kvalsvik)

Nyhende

Når nokon vert skulda for løgn eller å ikkje snakke sant har ein krav på å kunne imøtegå påstandane i same artikkel. I alle høve er det eg har forstått er gjeldande presseskikk?

Det er såleis synd at Vestlansdnytt viser til brev med grove og urimelige påstandar og ikkje let meg kome med tilsvar i same artikkel når dei skriv eit redaksjonelt stykke. I stykket vert det hevda at eg kjem med feilaktige og ikkje sannferdige påstandar.

Å kome til semje

Då eg i formannskapet uttalte at eg trudde det skulle late seg gjere å kome til semje med grunneigarane, ja då baserte eg det på at det er ei gruppe av grunneigarane som no protesterer.

Alle grunneigarane på bildet, i tillegg til mange andre som er grunneigarar, har nyleg regulert store deler av Teigebogen. I planen som var samrøystes godkjend i kommunestyret i 2019. Dei har sjølve sett av arealet som ein ny tilførsel veg skal gå i.

Arealet er i planen merka med grå farge. Kommentarane til dei ulike føremåla i planen står det fylgjande: "Det grå areal framtidig FV 21".

Altså; det grå arealet er avsett til ny fylkesveg til Kvalsvika. Arealet for framtidig veg er innanfor plangrensene i deira eigen plan. Så, i kommunestyret 26.09.2019 var det fatta slik vedtak: "I medhald av plan- og bygningslova §12-12 godkjenner Herøy kommunestyre detaljreguleringsplan for Teigebogen med tilhøyrande føresegner datert 26.09.19 Plankart og planområde 04.09.20."

Vedtaket vart varsla og ein har då tre veker på seg til klage. Ingen har klaga på planen, som såleis er endelig.

Underleg.

Det er for meg underleg at nokre av grunneigarane ikkje er samde i sin eigen vedteken plan. Av stykket ser det ut som dei vil utbetre eksisterande veg til fylkesvegstandard , noko som er i strid med deira eigen plan.

Med den storstilte utbygging ein legg opptil på Teigebogen let det seg sjølvsagt ikkje gjere. Etter mitt syn vert vegen mykje finare og naturinngrepa langt mindre om ein startar å gå ned på utsida av Teigeneset. Den vil då kome langt lågare og lenger vekk frå det næraste huset.

Eg registrerer at nokre av grunneigarane har ei anna tilnærming. Når det gjeld dei som har bygt i byggefeltet, så var vegen regulert forbi feltet før feltet vart godkjent . Før ein startar nytt planarbeid på resten av strekninga vert planarbeidet sjølvsagt varsla, og alle får rikeleg høve til å kome med sine merknader.

Bjarne Kvalsvik.