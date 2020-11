Sulesund-vegen opnar ikkje tysdag heller

Nyhende

Difor vert vegen opna tidlegast onsdag, slik det ligg an per tysdag føremiddag.

- Det vil heile tida vere tryggleiken til dei som jobbar her som styrer arbeidet. No har det vore mindre nedbør enn venta og då kan vi starte oppryddinga, seier byggeleiar Grete Berge i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fylkeskommunen leg til at det er mykje stein, tre og jordmassar som må ryddast bort. Ein har for tida berre nokre få dagslys å jobbe i. Skadar på vegen som treng utbedring kjem ikkje til syne før vegen er rydda.

- Vi forstår at mange vil vite når vegen blir opna. Pr. no har vi ikkje svaret på det. Hovudfokuset vårt er at det skal vere trygt for dei som jobbar her og det skal vere trygt for trafikantane i dei 4000 køyretøya som køyrer forbi her når vegen blir opna igjen. Vi vil også at vegen skal opne så snart som det er mogleg, men det viktigaste er at det er forsvarleg for arbeidsfolk og trafikantar, seier byggeleiaren.

Inntil vidare vil ferja frå Hareid framleis gå til og frå Solavågen i staden for Sulesund. Vegen vart stengd etter at eit stein- og jordras gjekk over vegen natt til søndag.