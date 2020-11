Restaurant og matfag-lærarar: – Dette må de kjempe for

Nyhende

Politikarane fekk servert ei nydeleg fiskesuppe med ein yoghurt-dessert attåt. Fisken var fiska av naturbrukselevane, så meir kortreist mat skal ein leite lenge etter.

Etter samtale med politikarane kan vi trygt konstatere at suppa stod til toppkarakter, og ordføraren talte nok for alle då han sa at dette burde gjerast oftare.

Må kjempe for linja

Litt alvor og politikk fekk ein også baka inn i middagsstunda. Etter desserten var konsumert tok faglærarane til orde for viktigheita av å bevare tilbodet med restaurant og matfag på Herøy vgs.

– Vi høyrer at Ørsta er ivrige etter å kjempe for deira kokke-linje, og det er viktig for oss at dette er noko de er årvakne på. Dette er eit tilbod de må kjempe for, sa Ingebjørg Lyster til dei suppe-mette politikarane.

Etter maten fekk politikarane ei lita omvising på kjøkenet, der dei også fekk treffe kokke-elevane.