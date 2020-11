Nyhende

Saka skriv seg frå striden om eit gjerde som er sett opp mellom to kommunale tomter i Hallelia ved Larsnes. Her vart det som kjent sett opp eit gjerde midt i ei felles avkøyrsle, noko som førte til klage frå naboen som ikkje eig gjerdet. Vedkomande syner til at dette gir store praktiske vanskar.