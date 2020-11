Har opna eigen fotklinikk

Nyhende

– Det er ein stor marknad for fotterapi i Herøy, og eg brenn for å hjelpe andre.

Det seier Anja Tellefsen Nærø, som fredag opna sin eigen fotklinikk med adresse Fosnavåg Brygge.

Nærø, som er autorisert fotterapeut, kan hjelpe pasientar med både behandling og førebygging av ulike fotplagar.

– Det kan vere alt frå inngrodde neglar til hælsprekkar, tornar og neglsopp, seier ho.

Om ein har vondt i ein tå eller hæl over tid, kan det faktisk føre til feilstilling vidare opp gjennom kroppen, til kne og hofte, som igjen forplantar seg til rygg og nakke. Det er det kanskje ikkje så mange som tenkjer på ...

Tilbyr også velvære

I tillegg til det medisinske, tilbyr Anja generell fotpleie, massasje og shellac som er ein glansfull og langvarig neglelakk.

Er fleksibel

I byrjinga skal ikkje Anja ha faste opningstider, men ho kjem til å halde ope på dagtid i tillegg til å dra ut på heimebesøk.

– Men telefonen skal alltid vere tilgjengeleg, og det er dessutan høve til å bestille time på nett, seier Nærø og held fram:

– På førespurnad kan eg også gi behandling på ettermiddagar og på laurdagar, for eg veit at der er mange som ikkje har høve til å ta fri frå jobben for å kome til behandling.

Får hjelp av mor

Med seg på klinikken har Anja mora si, Anne-Johanne Tellefsen, som stiller opp som resepsjonist på frivillig basis. Ho skal ta imot førespurnadar når Anja er oppteken med behandling.

– Det betyr veldig mykje for meg å ha den hjelpa og at vi to får lov å jobbe og yte service i lag. Mamma er utdanna hjelpepleiar, så ho har også forståing for helsefaget, seier Anja.

Klar frå morgonen av

Anja har allereie fått fleire bestillingar og gjekk i gang med behandlingar allereie i dag morgon.

– Eg gler meg til å opne i sentrum, der eg vert godt synleg og lett tilgjengeleg for folk. Det er berre å kome innom for å bestille time eller slå av ein prat, oppmodar Anja, som også har vareutsal med gåvekort og fotrelaterte produkt på klinikken.

– Vi ønsker velkomne innom til ein førjulshandel!