Sprek gjeng har stifta eigen løpeklubb på Moltu:

– Gir effekt å vere fleire

Eit heilt ferskt initiativ på Moltu slår eit slag for både det nyopna friidrettsanlegget og folkehelsa. No håper dei på medlemsvekst, for i Søre Luten Løpeklubb treng ein korkje kompresjonstights eller kondis for å vere med.