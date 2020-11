Nyhende

I Herøy kommune sin innkjøpsstrategi heiter det at ved innkjøp under terskelverdien på 1,3 millionar kroner bør kommunen invitere lokale verksemder til å gi tilbod. Dette meiner næringsslivssjef og dagleg leiar i Havlandet, Merethe Hjertø Flusund, er ei for svak formulering.