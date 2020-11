Nyhende

I sitt svar til Folkelista-politikaren gav ordføraren greie for saksgangen. Det heile startar med at kommunestyret 19. juni 2019 gjorde vedtak om å kjøpe delar av Erling-Johann Dragsund sin eigedom i Myrvåg for kr 5.440.000. Kommuneadministrasjonen fekk då kommuneadvokaten til å utarbeide eit avtaleutkast hausten 2019, og inviterte Dragsund til møte for å signere avtalen.