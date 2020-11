Plan for Tjørvåg fritidsområde ut på offentleg ettersyn, men formannskapet krev presisering

Planane for eit nytt fritidsområde i Tjørvåg er ferdige og formannskapet vil sen,de dei ut for offentleg ettersyn. Det skjer med eit atterhald om at tiltakshavar presiserer kva type fritidsbustadar som skal etablerast.