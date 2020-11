Så stor blir fortausbreidda på Nerlandsøybrua

Nyhende

Nerlandsøybrua kan fråvike vegnormalen i stigningsgrad, men når det gjeld breidde på fortau kan normalen ikkje fråvikast. Det slår samferdselsutvalet fast i eit vedtak som seier at brua vert bygd med ei stigning på sju prosent. Normalen er fem prosent. Vegbreidda skal vere 7 meter, mot normalt 7,5 meter. Derimot held utvalet fast på at fortaubreidda skal vere 2,5 meter, og seier dermed nei til søknaden om å gå ned til to meter fortaubreidde. Fortauet på 2,5 meter kjem i staden for tre meter brei gang- og sykkelveg over brua. Vedtaket blei gjort mot den eine røysta til Upolitisk valliste for Sunnmøre.