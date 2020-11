Nyhende

Dette er utdanningsutvalet i fylket si tilråding i spørsmålet om funksjonsfordeling mellom dei to vidaregåande skulane i Ørsta og Herøy. Frå fylkeskommunedirektøren vart utvalet tilrådd å gå for å samle bygg- og anleggsfaget i Ørsta, og tilsvarande for restaurant- og matfag ved skulen i Fosnavåg.