Heilt grøne (personlege erfaringar)

Nyhende

For min del, så vart eg så «tend» av Al Gore sin profeti om at isen i Polhavet, og Grønlandsisen, ville vere borte før julafta 2010, at eg gjekk heilt over til grønt. Heretter skulle det ikkje inntakast noko som helst av annan farge enn grønt. Likeiens klesplagg og husmåling: Grønt (var litt i tvil med omsyn til skofarge, då dei, ved uhell, kunne verte tekne for mat og verte oppetne).

- No har desse nifse vesena fått ein ny vår og ei ny framtid, for no skal alt vere grønt Svært lenge har vi menneske sett føre oss små grøne menn frå Mars, gjerne med to antenner stikkande ut frå hovudet og med nokre store rare auger. Over heile verda har folk ei oppfatning om at romvesena ser akkurat slik ut.

Sidan profetien også spådde at havet skulle stige med minst 50 meter, sytte eg for å skaffa meg husvære minst 80 meter over flodamålet, og dermed ha høve til naust i kjellaren (praktisk).

No har eg (og sjølvsagt også huslyden ellers) berre konsumert grøn føde. Det har gått i suregras, høymoler (løvetann vert kasta i boset så snart dei syner tillaup til gult), løpestikke (for kvikkheita si skuld), grøne epler, isbergsalat, broccoli og timotei. Haust- vinter og vår går det i eine, granskot og seljebork.

Dette siste vert også servert ungane som godteri, noko dei er særs glade i!

Som alle vil forstå, er dette ein særs grøn diett, og heilt etter boka, både frå Al Gore og Greta Thunberg sin ståstad. Det som gjer at eg ottast lite grann, er at vi vert så magre. Berre rôdet og ryggen! Og, det rare er, at, som Alf Prøysen syng om:

«Det vi lèt ifrå oss der vi i lønndom går...» har same fargen som før vi gjekk inn for Det Grøne Skiftet og ditto diett.

Kva er det eg/vi gjer feil? Kan nokon gje ein peikepinn/framlegg til endring av dietten, slik at dette siste (ref. Prøysen) også vert grønt?

Det er også litt vanskeleg å få båten på sjøen, sidan «naustet» framleis er 80 meter over flodamålet, og det går hardt utover både lunnane og ryggen.

Takksam for råd og rettleiing.