Krevjande år økonomisk for Bergsøy Fotball, men fotballhausten gir grunn til optimisme:

– Veldig mange positive opplevingar

I motsetning til fleire av dei andre idrettslaga har Bergsøy Fotball nesten ikkje hatt fråfall i løpet av «korona-året» 2020. No håper leiinga at 2021 skal by på ein meir normal fotballvår, der også A-laget får spele kampar.