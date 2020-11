Herøy vidaregåande skule får halde fram som i dag

Herøy vgs. har i samarbeid med Havila Holding AS søkt om eit YSK-tilbod innan reiseliv. No skal utdanningsutvalet ta opp fylkesstrategien for tilbod i den vidaregåande opplæringa, og her er ikkje ei ny linje tilrådd. På den andre sida ser det ut til at dagens tilbod består.